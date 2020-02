Coronovirus: Corsaro dice stop alle polemiche

Con i primi casi di Coronavirus accertati, nella giornata del 21 febbraio, in Lombardia, il ministero della Salute ha emanato nuove e ulteriori misure a tutela dei cittadini e per evitare il possibile diffondersi del Coronavirus.

Parte attiva nell'applicazione di queste misure, contenute in un'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella giornata di venerdì e subito esescutiva, sono i sindaci, autorità sanitaria territorialmente competente. Spetta a loro, infatti, in presenza di casi accertati, emanare le ordinanze che dispongono la quarantena obbligatoria per tutte le persone che siano venute a contatto con il malato.

E, proprio nella giornata in cui l'ordinanza è stata emanata, anche la città di Vercelli si è trovata con un potenziale caso sospetto.

L'allarme vercellese è poi rientrato in serata, dopo che il test condotto alle Molinette aveva escluso il contagio, ma intanto il sindaco Andrea Corsaro aveva predisposto le ordinanze che sarebbero state necessarie nel malaugurato caso di diverso esito del test. I provvedimenti avrebbero riguardato parecchie persone.

Corsaro, che precisa di non ritenere questo il momento di lasciarsi andare alle polemiche, aggiunge solo di aver contattato, telefonicamente, il sindaco di Lodi, città che sta vivendo una situazione difficile a causa del focolario che si è diffuso in zona, per esprimere la vicinanza dell'amministrazione vercellese alla comunità lombarda.