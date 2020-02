Coronavirus, Vercelli si distingue e... la butta in polemica (politica) anche questa volta

Anche sull'emergenza Coronavirsu Vercelli si distingue e... la butta in politica. E così l'attesa vissuta venerdì - quando al Sant'Andrea sono scattate le procedure di emergenza per un caso sospetto poi rivelatosi negativo - diventa l'occasione per rinfocolare acrimonie vecchie e recenti.

Parte all'attacco l'ex sindaco Maura Forte, venerdì sera, sparando a zero contro il suo successore Andrea Corsaro, accusato di essere stato lontano dalle preoccupazioni vercellesi e "in tutt'altre faccende affaccendato... " (per dirla con le parole di Giuseppe Giusti) mentre la città viveva ore di apprensione.

Tralasciando i commenti social e i posti ispirati dall'intervento della Forte, è poi il parlamentare Paolo Tiramani a schierare l'artiglieria: nel mirino la primaria del Dea, Roberta Petrino - con cui s'erano già state polemiche nel corso delle passate campagne elettorali. Il nodo del contendere? Il fatto che, nella serata di venerdì, Petrino abbia condiviso sulla sua pagina di Facebook un post ispirato alla situazione che si è creata in Lombardia.

Il post di Tiramani viene subito rilanciato dai consiglieri comunali leghisti e il presidente della Commissione sanità della Regione, Alessandro Stecco, è tra i primi a intervenire. "Chi ha responsabilità istituzionali e ruoli operativi dovrebbe lasciare da parte il proprio sentimento politico durante una crisi emergenziale come questa, tanto più che così diventa testimonial al contrario e in negativo delle istituzioni per cui lavora, danneggiando di fatto il gran lavoro di chi invece sta operando al massimo, h24 e a rischio della propria incolumità, per la tutela della salute dei cittadini. Chiederò alla Direzione dell'ASL se esiste un codice di comportamento per i dipendenti e se viene fatto rispettare", scrive.

Petrino, per la verità, nella bacheca aveva anche precisato che "Era una battutaccia. Niente di più. Dal momento che c’è chi specula su pregiudizi, la storia prova che virus e batteri non hanno passaporto, né razza, né pudore. Nessuna lotta. Tu sai che per me ricchi o poveri, umili o messia, come diceva il grande Faber, sono tutti uguali quando stesi su una barella". Ma tant'è: ormai le prevedibili polemiche sono divampate e, in una nota diffusa in tarda mattina, Tiramani chiede "Provvedimenti per quel primario che non rispetta vittime e malati". "Che vergogna... - scrive il parlamentare in una nota ufficiale - Si può fare ironia su un problema così grande? Il Primario di Pronto Soccorso del Sant’Andrea di Vercelli si diverte a fare sciacallaggio politico. Peccato che di mezzo ci siano vite umane, intere Comunità. Non ho parole e ci aspettiamo provvedimenti immediati”.

Alla fine è l'Asl a cercare di frenare la polemica con una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale: "In relazione alla situazione di emergenza sanitaria in atto ed alla complessità delle attività sanitarie che si rendono necessarie, come Azienda Sanitaria vogliamo esprimere un ringraziamento agli operatori che con piena professionalità e dedizione sono impegnati nelle attività di assistenza. Allo stesso tempo raccomandiamo la massima attenzione e prudenza nelle esternazioni pubbliche, oggi più che mai doverosamente calibrate e attente, da parte di tutti gli operatori. Prendiamo assoluta distanza dalle esternazioni di chi espone opinioni che per il loro tenore e contesto possono essere valutate polemiche e politicamente inappropriate.

Nessuno deve dubitare della assoluta imparzialità e della capacità di assumere decisioni professionalmente corrette di coloro che oggi più che mai sono al centro dell’impegno per contrastare la criticità in atto. Auspichiamo la massima comprensione e collaborazione e assicuriamo interventi nei casi che dovessero turbare il regolare svolgimento delle attività. Ai cittadini rivolgiamo le nostre assicurazioni sull’impegno e la adeguatezza delle risposte e dei consigli che possono trovare da parte dei nostri operatori".