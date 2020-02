"Ambiente e zona inquinate: dov'è il cambio di passo?"

Riceviamo e pubblichiamo.

I problemi ambientali a Vercelli sono evidenti, tanti, troppi; così come appare evidente la poca “volontà” di intervenire da parte delle amministrazioni vercellesi, presenti e passate. Basti pensare al PM10, che a Vercelli risulta tra i più alti del Piemonte, oppure alle zone contaminate della nostra città – se ne contano almeno una decina – per le quali da tempo bisognerebbe correre ai ripari con studi approfonditi, soprattutto legati a 2 zone in particolare: Area Ex Montefibre e Area Ex Sambonet (nella fattispecie quella a monte).

A dirlo, anzi a scriverlo nero su bianco, nel Primo Rapporto datato 26 giugno 2018, è il Gruppo Interistituzionale “Ambiente e Salute a Vercelli”, composto da ASL, Arpa, UPO, Comune e Provincia di Vercelli. Il rapporto evidenzia come l’area della discarica ex Montefibre, incluse le aree limitrofe, intorno alle quali vivono circa 2400 vercellesi, risulti potenzialmente a rischio di esposizione a idrocarburi e a solventi (tricloroetilene), a causa della contaminazione del suolo e della falda superficiale.