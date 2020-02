La Commissione Industria, ricerca ed energia visita le imprese di Lombardia e Piemonte

Prenderanno parte alla missione i deputati Patrizia TOIA (S&D) (Italia) - capo delegazione, Massimiliano SALINI (PPE) (Italia), Andrius KUBILIUS (PPE) (Lituania), Josianne CUTAJAR (S&D) (Malta), Christophe GRUDLER (Renew) (Francia), Henrike HAHN (Verdi) (Germania), Georg MAYER (ID) (Austria). A questi si affiancheranno i membri accompagnatori Eleonora Evi (NI) (Italia), Isabella Tovaglieri (ID) (Italia), Andrea Caroppo (ID) (Italia).

I parlamentari visiteranno diverse realtà imprenditoriali di Lombardia e Piemonte che rappresentano un modello in settori come l’aerospazio, la difesa e l’innovazione. Lunedì 24 saranno a Varese alla divisione elicotteri di Leonardo e alla Alfredo Grassi spa. Martedì sarà la volta del centro aeronautico Leonardo a Torino, della Thales Alenia, della Altec e della LMA Aerospace Tecnology.

I deputati avranno anche la possibilità di confrontarsi con i rappresentanti di Federchimica (lunedì), Politecnico di Torino (martedì), Polihub e Politecnico di Milano, European Research Council (mercoledì).

Il viaggio della delegazione arriva in un momento cruciale per la definizione del prossimo bilancio pluriennale europeo che sostiene ampiamente l’innovazione nei settori oggetto della visita. Il Parlamento europeo ha chiesto più coraggio nella definizione di un quadro finanziario in grado di sostenere queste industrie fondamentali per il futuro della UE.

La visita si concluderà mercoledì 26 febbraio alle 13.30 con un breve punto stampa presso il palazzo della Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, Milano.

Programma sintetico:

Lunedì:

14.00 - 16.00 Visita presso Leonardo - Divisione elicotteri

16.30 - 18.00 Visita presso la Alfredo Grassi S.p.a con scambio di vedute su innovazione e sostenibilità

20.30 Incontro con Federchimica per una discussione sulle materie di competenza della Commissione ITRE.

Martedì:

9.30 - 11.00 Visita presso il centro aeronautico Leonardo - Torino Caselle

11.30 - 12.00 Visita alla Thales Alenia Space - Thales Alenia Space Overview

12.45 - 13.10 Visita presso Altec

14.30 - 15.30 Visita presso L.M.A.

16.00 - 18.00 Politecnico di Torino - Incontro con autorità e rappresentanti del mondo industriale.

Mercoledì: