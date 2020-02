La Regione: "Coronavirus: se temete di essere malati non andate al Pronto soccorso, chiamate il 112"

"Raccomandiamo a tutti i cittadini che abbiamo il sospetto di aver contratto il virus di non andare al pronto soccorso ma di chiamare il 112, servizio unico per le emergenze. Un'ambulanza si recherà al domicilio delle persone interessate per effettuare tutti i controlli necessari". La Regione, attraverso un post dell'assessore alla sanità, Luigi Genesio Icardi, torna a insistere su un concetto fondamentale in queste convulse ore di preoccupazione legata al Coronavirus: ridurre i rischi di contagio è la prima e più importante strategia di difesa.

Oltre al 112, numero unico delle emergenze (che da qualche giorno può essere contattato anche attraverso la videochiamata), il ministero ha attivato già da gennaio anche il numero verde 1500 espressamente dedicato al Coronavirus. Gli specialisti che rispondono alle chiamate si occuperanno di gestire la situazione.