Fiera in Campo: anteprima in piazza Cavour e una promozione per gli Under 20

Anticipazione della Fiera in Campo, sabato 22 gennaio, in piazza Cavour: dalle 17.30, i ragazzi di Anga Vercelli organizzano un incontro che porterà la Fiera, evento di primo piano nel panorama del settore risicolo italiano e internazionale, a strettissimo contatto con i vercellesi. Sarà un'occasione per scoprire le ultime le ultime novità sul mondo agricolo, vedere un trattore della Claas e gustare un piatto di panissa offerto dai ragazzi di Anga Vercelli.

Nel corso del pomeriggio ci sarà anche l'occasione per promuovere un'altra iniziativa voluta per avvicinare ancora di più i vercellesi (e non solo loro, ovviamente) al mondo agricolo: venerdì 28 febbraio, giornata inaugurale, Anga ha previsto l'ingresso omaggio per gli Under 20, tra le 12 e le 18. Un'occasione in più per conoscere la Fiera e seguire le prove in campo.

La Fiera in Campo, che ogni anno richiama più di 20.000 visitatori si apre venerdì 28 febbraio con il convegno "Europa o mondo. La filiera del riso europeo davanti a un bivio", e prosegue sabato 29 e domenica 1° marzo al Centro Fiere di Caresanablot.