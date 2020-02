Social housing: 3 milioni di euro per creare 26 nuovi alloggi a Santhià

Con un investimento da 3 milioni di euro, verranno realizzati, a Santhià, nuovi appartamenti di social housing, da immettere sul mercato degli affitti a prezzo calmierato. Il progetto è stato presentato alla Fondazione Crv, alla presenza del presidente Nando Lombardi, del sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio, della vice, Angela Ariotti e di Enzo Corradini (Fondazione Crt) e dai rappresentanti di Piemonte Case. Recuperando un immobile posto tra via Torino e corso Nuova Italia. A realizzare l'intervento sarà Piemonte Case, fondo immobiliare con finalità sociali controllato da una società di gestione il cui capitale è detenuto dalle Fondazioni Piemontesi, compresa la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. La consegna degli appartamenti – 26 alloggi in tutto - è prevista per la fine del 2021.

“Un investimento importante per il territorio” ha commentato il presidente Lombardi, illustrando quello che è il primo progetto di social housing realizzato attraverso Piemonte Case.

L'obiettivo è ovviamente quello di fornire un aiuto concreto a personale anziane, giovani coppie e persone in difficoltà economica – che non sono però nelle condizioni di chiedere un alloggio Atc – di poter avere una casa a un prezzo più basso di quello del mercato. “Un altro aspetto non secondario – ha aggiunto il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio – è che grazie a questo intervento avremo la possibilità di valorizzare e recuperare uno stabile del centro storico che ne aveva assolutamente bisogno”.