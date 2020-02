E le analisi chimiche in zona ex-Montefibre?

Il tema ambientale continua a essere al centro della cronaca cittadina, ed è inevitabile che sia così: la salute è un bene comune da difendere con forza e determinazione. Purtroppo però l’attuale amministrazione comunale (così come quelle passate) sembra trattare l’argomento con molta meno attenzione e più leggerezza di quanto la questione consiglierebbe: le vicende dell’impianto pallet e compost ne sono un recente esempio. Il senso di responsabilità verso la città ci spinge perciò a tenere alta la guardia e ad appoggiare con convinzione le iniziative volte alla tutela della salute comune. Abbiamo perciò aderito alla mozione presentata dal consigliere Catricalà in cui si chiede di esporre il motivo per cui analisi chimiche che avrebbero dovuto essere eseguite nella zona dell’ex-Montefibre ed aree contigue non siano ancora state effettuate, nonostante la determina comunale del 21 dicembre 2018 e il successivo piano di indagini di febbraio 2019. Perché in un anno non è stato messo in pratica quanto deciso? Perché questo lassismo su un fattore che ha potenzialmente impatti importanti sulla salute dei cittadini? Auspichiamo che l’amministrazione si attivi dunque quanto prima per dare concretezza a quanto deciso da Asl, Arpa, Comune e Regione Piemonte: sulla salute dei cittadini non si scherza.