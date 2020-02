"Aprc "scomparsa" dal Consiglio: dov'è finito il chiarimento promesso?"

Riceviamo e pubblichiamo.

Italia Viva - attenta alle esigenze del territorio e sensibile alle opportunità di sviluppo che ne consentano una crescita sostenibile - si domanda, nell’interesse di tutti i vercellesi, cosa sia accaduto in merito al mancato insediamento di APRC alla periferia della Città.

A tutt’oggi non si hanno infatti riscontri tra le motivazioni dell'attuale Giunta Comunale a risolvere il contratto con APRC - ritenuta responsabile di tale soluzione - e la reazione da parte della società francese. Tanto più che la questione non è all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato giovedì 27 febbraio, come ci si sarebbe invece aspettati dal comunicato stampa diramato dalla Segreteria del Sindaco oltre un mese fa: “Ritenendo che la sede idonea a fornire chiarimenti in merito sia il Consiglio Comunale, ci si riserva di fornire i necessari approfondimenti nella prossima seduta”.

Reca infatti un certo stupore che un’operazione come quella proposta da APRC, su terreni molto appetibili data la loro vicinanza al colosso Amazon, possa essere chiusa con stringati comunicati stampa. Il Comune di Vercelli avrebbe potuto ottenere, da vendita terreni e oneri di urbanizzazione, introiti stimati attorno ai 6 milioni di euro, importanti per il bilancio della Città; APRC ha inoltre investito molto in un progetto che avrebbe dovuto consentire l’assunzione di 1.500 lavoratori, con un indubbio indotto per il nostro territorio. Qual è l’alternativa al mancato concretizzarsi di tutto ciò?

La scorsa Amministrazione era stata in grado di realizzare celermente l’insediamento di Amazon e non vi è ragione di dubitare circa la reale possibilità di un ulteriore grande insediamento; è altrettanto poco logico supporre che non vi fossero intenzioni serie da parte di APRC nel mantenere il proprio impegno. E questo in un panorama che vede a Vercelli nel solo 2019 un saldo demografico delle aziende negativo - pari a -121 - essendo cessate 1008 imprese, secondo i dati Unioncamere. Quindi?

In ogni caso, quali che siano le legittime motivazioni, fornire un chiarimento a tutta la cittadinanza sarebbe buona cosa: per conoscere se sia stata persa un’occasione importante per Vercelli o se vi sia ancora spazio per rimediare.

Italia Viva lo chiede con franchezza, così come probabilmente se lo chiedono molti cittadini.