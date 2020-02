Una voce vercellese nel Sunshine Gospel Choir che ha conquistato Joe Bastianich

C'è un'ugola vercellese, o meglio borgosesiana, nel fantastico Sunshine Gospel Choir che, nella serata di Italia’s Got Talent 2020, in onda su TV8, ha letteralmente conquistato il giudice Joe Bastianich.

Nel gruppo fa parte anche la borgosesiana Marta Raimondi, già apprezzata promotrice del "Muro della Gentilezza".

Salito sul palco della trasmissione televisiva nel corso della quarta puntata, l'esplosivo Sunshine Gospel Choir ha offerto una versione di "Can we get an Amen up in here" talmente coinvolgente da conquistare letteralmente il giudice Joe Bastianich. Al momento di votare la performance del gruppo, Bastianich non si limita a dare il proprio Sì, ma, alzandosi e schiacciando sul Golden Buzzer, manda il gruppo direttamente in finale.

Un grandissimo risultato per il coro gospel, la cui performance, rilanciata sui social, sta letteralmente facendo il giro del mondo.

