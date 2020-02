"Dazi sui prodotti cambogiani: una proposta da respingere"

“La Commissione europea ha fatto una scelta che lascia di stucco tutti i risicoltori europei. La Cambogia verrà presto punita con l’introduzione di dazi su alcune delle proprie esportazioni per avere violato i diritti umani, ma in questa lista non compare il riso, una delle principali produzioni cambogiane e, soprattutto, una delle attività in cui schiavismo e sfruttamento minorile sono all’ordine del giorno”, così in una nota la capo delegazione del MoVimento 5 Stelle Europa, Tiziana Beghin.

“Ci appelliamo a tutte le forze politiche europee che dovranno votare la lista proposta dalla Commissione europea. Se il Parlamento europeo non concedesse il suo via libera, allora sarebbe costretta a rivedere la propria proposta inserendo anche al riso fra i prodotti da tutelare attraverso i dazi. Per ottenere ciò ho inviato a Bernd Lange, Presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento europeo, una lettera ufficiale in cui chiedo che venga messa ai voti la questione, che altrimenti passerebbe d’ufficio. Questa è l’ultima chance per proteggere davvero il riso europeo, non dobbiamo sprecarla”, conclude Beghin.