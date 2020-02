Centro Nuoto: il Comune al lavoro per il bando di assegnazione

"Abbiamo raccolto buone idee dalla visita del Comune di Vercelli all’edizione 2020 di Forum Piscine di Bologna": lo commenta, in una nota stampa, il vice sindaco Massimo Simion di ritorno dalla trasferta cui ha partecipato con i dirigenti comunali Renato Bianco e Giuseppe Scaramozzino. Il salone delle piscine è l'unico evento in Italia dedicato al settore piscine, articolato in una tre giorni di Congresso ed Expo internazionali.

“Stiamo realizzando i lavori per completare la piscina coperta di via Baratto - spiega Simion - e contestualmente è in fase di approfondimento la preparazione dei documenti di gara per la ricerca di un gestore privato dell’impianto. È stata l’occasione in fiera per valutare le nuove attrezzature, arredi e accessori per la gestione di centri acquatici, rivestimenti, pavimentazioni, software gestionali, sistemi di sicurezza, per il risparmio energetico e tanto altro ancora”.

Durante la giornata si sono tenuti workshop e congressi in particolare sulle linee guida per gestire le piscine a regola d’arte e sul fondo di garanzia per gli impianti natatori dell’Istituto per il Credito Sportivo.