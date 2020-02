Boccioleto, strada più sicura grazie all'intervento del Comune

Intervento di pulizia e sistemazione, volto alla sicurezza degli automobilisti, svolto dal Comune di Boccioleto lungo la SP10 in località Piaggiogna e Fervento. L'intervento ha permesso di ripulire un chilometro e mezzo di parete, nell’interesse di tutti e a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità degli automobilisti. L’intervento è stato coordinato dai tecnici dell’Associazione Monterosa Foreste a valere sulla Misura 2.2.5 del P.S.R. di cui il Comune è stato beneficiato.

“Non posso che ringraziare e complimentarmi con il sindaco Walter Fiorone – dice il presidente della Provincia, Eraldo Botta – L’estensione chilometrica della nostra provincia, le poche unità di personale e risorse sempre insufficienti rendono la collaborazione dei Comuni fondamentale e Boccioleto ha offerto, in questo senso, un grande esempio”.

“Ogni anno - spiega il vice presidente con delega alla viabilità, Pier Mauro Andorno - investiamo circa 200mila euro in interventi di pulizia cunette di deflusso acque naturali o piovane, pulizia delle aree adiacenti il corpo stradale, taglio piante pericolanti o comunque pericolose. Tutte operazioni che rientrano nel piano di prevenzione e di messa in sicurezza delle nostre strade. Attualmente, ad esempio, siamo impegnati in operazioni di taglio piante e rimozione ramaglie lungo la SP299 e presto saremo nei pressi di Vocca”.