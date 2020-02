Traffico droga: finisce in manette 42enne

Era una vecchia conoscenza della Questura di Vercelli R. Y., classe 1978, nato in Marocco, arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura, insieme al personale Polfer.

Nei confronti dell'uomo, che ha alle spalle numerosissimi reati di droga e precedenti in materia di reati contro il patrimonio, c'era un provvedimento carcerazione emesso dalla Corte D’Appello di Torino.

Il soggetto, al termine della stesura degli atti di rito, è stato portato alla locale Casa Circondariale dove dovrà scontare la pena di mesi 9 e giorni 29 di reclusione con multa di euro 1.800.

Tale provvedimento scaturisce dall’attività di Polizia Giudiziaria esperita nell’anno 2012 nel corso dell’Operazione denominata “Twilight”, considerata una delle più imponenti operazioni antidroga eseguite nel capoluogo vercellese, che aveva portato all’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, tra le quali anche quella di R. Y., di un’ordinanza di obbligo di dimora e al deferimento, in stato di libertà, di dieci soggetti, tutti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Durante tale operazione venivano, altresì, rinvenuti e sequestrati sei chili di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, circa mezzo chilo di “cocaina” e circa mezzo chilo di “marijuana”.