Contributi alle parrocchie e all'Asilo

La Giunta Comunale di Crescentino ha approvato l'erogazione di contributi ad alcune importanti realtà del territorio, per andare incontro alle loro esigenze in attività rivolte a tutta la Comunità: alla Parrocchia dei Santi Genuario e Silvestro sono stati riconosciuti 500 euro per la messa in sicurezza e per la sostituzione del quadro elettrico dell'impianto campanario e dell'orologio da torre; alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta 15mila euro per l'acquisto di arredi (45 tavoli, 90 sedie, 1 calciobalilla, 4 armadi, 2 porte per calcetto, 7 scaffali, 5 cassettiere, 7 lavagne tradizionali, 2 lavagne Lim) per il nuovo oratorio parrocchiale e infine all'Asilo Infantile 3mila per l'attivazione di una sezione di micronido.

"Siamo orgogliosi di aver contributo al sostegno di alcune importanti realtà di Crescentino che, in modo diverso, operano sul territorio", ha commentato il sindaco Vittorio Ferrero. "In particolare ci teniamo molto all'Oratorio Parrocchiale quale luogo educativo e di ritrovo per i più giovani, che speriamo possa iniziare presto la propria attività nella nuova sede accanto al Santuario della Madonna del Palazzo".