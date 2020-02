Gattinara, lavori al via: corso Vercelli si rifà il look

Da lunedì 24 febbraio corso Vercelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cernaia - via Catulo e fino all'incrocio con le vie cia Carso e Furno, sarà interessato dall’avvio del cantiere per il completamento della riqualificazione del corso.

I primi interventi riguarderanno la sostituzione dei sottoservizi (acqua e gas), propedeutici all’intervento di riqualificazione della pavimentazione.

"Nell’arco dei mesi in cui sarà attivo il cantiere la viabilità sarà soggetta a inevitabili modifiche - precisano dal Comune - però, grazie alla collaborazione di tutti, anche i disagi che inizialmente si verranno a creare potranno essere superati. Per questo si è cercato di pianificare, per quanto possibile tutte le soluzioni alternative, tenendo conto che l'accesso alle attività commerciali e il transito pedonale sarà comunque sempre garantito dai marciapiedi".

Prima dell’avvio dei lavori, i residenti del tratto interessato dal cantiere, potranno ritirare, rivolgendosi all’Ufficio della Polizia Locale, i pass per posteggiare le auto negli stalli riservati del parcheggio di piazza Monsignor Francese.

«Con questi lavori – spiega il sindaco Daniele Baglione – si completa il rifacimento di corso Vercelli, gli interventi sono necessari soprattutto per rifare la rete idrica e del gas, che presentano diverse criticità oltre ovviamente a migliorare la sicurezza delle nostre strade e l’aspetto della nostra città».