Robbio: cade da cavallo, gravi ferite per una 39enne

Si trovava in sella a un cavallo in un maneggio situato in località cascina di Carola, quando per cause ancora in fase di accertamento, una donna di 39 anni è stata disarcionata dall'animale ed è caduta rovinosamente a terra.

Sul posto immediato l'intervento dell'elisoccorso proveniente da Milano atterrato all'interno del campo sportivo del paese, di due ambulanze della Croce Rossa, degli ispettori dell'agenzia del lavoro di Pavia e dei carabinieri.

L'amazzone dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in codice giallo all'Humanitas di Rozzano con un trauma al torace e all'arto inferiore.