Mezzo pesante bloccato in corso Italia

Situazione difficile, in corso Italia, per un problema di viabilità legato a un mezzo pesante che, svoltando da via Lagrangia, è rimasto bloccato a centro strada. Le dimensioni estremamente grandi del mezzo e il problema che si è palesato all'atto di effettuare la curva, ha fatto sì che il mezzo rimanesse bloccato in mezzo alla strada ostruendo entrambi i sensi di marcia.

Sul posto, dal oltre 20 minuti, ci sono i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per le operazioni di gestione della viabilità (che in direzione di piazza Roma si svolge lungo il controviale). Sul posto stanno arrivando altri mezzi dei Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo pesante.

E' opportuno scegliere percorsi alternativi.