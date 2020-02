Ricominciare: dopo la separazione

A sostegno di quanti stanno affrontando una separazione, il Centro per le Famiglie del Settore Politiche Sociali organizza un percorso di gruppo in sei tappe, denominato “Ricomincio da me” e giunto, ormai, alla sua terza edizione. Il gruppo offre la possibilità di confrontarsi con persone che hanno vissuto o stanno vivendo la stessa esperienza e di dare parola alle proprie sofferenze in un contesto protettivo, accogliente e mai giudicante. Tutto ciò con l'obiettivo di agevolare il processo di elaborazione della separazione, permettendo alla persona di riappropriarsi di se stesso e di aprirsi a nuove prospettive di vita.

La separazione è un’esperienza dolorosa, lacerante e complessa che ha molte affinità con quello che avviene alla morte di una persona cara. Persino quando il matrimonio è stato deludente, difficilmente la separazione viene vissuta come una liberazione, anzi, la maggioranza delle persone sperimenta un periodo di insicurezza personale e di estrema fragilità emotiva.

E lo dimostrano le testimonianze di chi sta vivendo questi momenti. “Non ho mai pensato che la mia famiglia potesse finire così …”, Giacomo. “Sono preoccupata per il futuro perché non so come sarà”, Angela. “Ho paura di rimanere sola”, Monica. “Mi sento in colpa verso i miei figli ..”, Cristina. “Mi sento triste per essermi allontanato da un mondo dove stavo bene”, Giorgio. La dissoluzione del legame di coppia non costituisce solo la fine di una storia d’amore importante, ma anche di tutto quello che il legame rappresenta. La separazione è una perdita affettiva che racchiude in sé tante altre perdite (economiche, pratiche, sociali, familiari).

Quando il lutto viene elaborato, si è in grado di riconoscere tutti i doni che la passata relazione ha lasciato. Tutti i rapporti, anche quelli più negativi, hanno qualcosa da insegnare, anche solo a diventare più consapevoli dell’importanza della propria dignità personale. E, una volta acquisito questo elemento, anche ricominciare sarà più facile.

Giovedì 5 marzo si svolgerà il primo incontro di presentazione del percorso in cui saranno affrontati i temi: la costituzione del legame di coppia, perché si rompe, i possibili esiti, i figli nella separazione, cosa possono fare i genitori per aiutare i figli. A seguire, per i cinque giovedì successivi, si svolgeranno gli incontri di gruppo in cui verranno affrontate le seguenti tematiche: elaborare la rottura del legame di coppia; riconoscere e gestire gli aspetti emotivi; superare la perdita dei riferimenti quotidiani; ridefinire il proprio ruolo genitoriale; ritrovare le positività; proiettarsi nel futuro.

Gli incontri si svolgono al Centro per le Famiglie - Villa Cingoli, via Ariosto n. 2, Vercelli, dalle 21 alle 23, nelle seguenti date: giovedì 12 marzo; giovedì 19 marzo, giovedì 26 marzo; giovedì 2 aprile; giovedì 9 aprile. Il percorso è condotto da Lara Maria Patrono, psicologa-psicoterapeuta, mediatrice familiare, e dalla coordinatrice del Centro, psicologa.

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita. Il primo incontro del 5 marzo è aperto a tutti.

"Il percorso di gruppo - spiegano dal settore Politiche sociali del Comune - è destinato a persone separate o divorziate residenti nel Comune di Vercelli o nei paesi convenzionati con il Settore Politiche Sociali. E’ previsto un massimo di 12 partecipanti. Sarà possibile partecipare anche per coloro che sono residenti fuori dai territori sopra indicati, soltanto in caso di mancata copertura dei posti disponibili da parte dei residenti. Per aderire al percorso di gruppo occorre iscriversi, compilando ed inviando il modulo reperibile CLICCANDO QUI, o consegnandolo all’Ufficio Protocollo del Comune".

Per informazioni: centrofamiglie@comune.vercelli.it.