Attualità |

Abbruciamento delle stoppie, la Regione fa marcia indietro. Ora decideranno i sindaci

Via libera alle deroghe sul divieto di combustione dei residui agricoli

Stoppie, dietrofront della Regione sui divieti di abbruciamento. La giunta regionale, demanda ora ai sindaci la possibilità di derogare al divieto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo. Nei comuni montani ci sarà la possibilità di arrivare fino a un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, mentre in pianura la deroga può coprire un periodo massimo. Le deroghe verranno decise dai sindaci con propria ordinanza, "fermo restando - si legge in una nota della Regione - i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)". Un controllo di fatto impossibile da attuare, almeno nel vercellese, dal momento che le centraline per il rilevamento del Pm10 si trovano nel Comune di Vercelli e a Cigliano (Autostrada). Così, a fronte del fatto che anche tra gli agricoltori molti hanno iniziato a giudicare superata, inutile e antieconomica la pratica dell'abbruciamento, la Regione sceglie una strada diversa investendo della responsabilità i sindaci. Nel vercellese, per altro, alcuni Comuni avevano adottato misure di divieto totale (ad esempio Vercelli). A ricordardo l'ex consigliere comunale e provinciale Adriano Brusco: "I l Comune di Vercelli, su mia proposta, ha già approvato in modo strutturale, il divieto totale di abbruciamento delle stoppie, cosa che non ha voluto fare la Provincia di Vercelli, perché dicevano che ormai era superato, non esisteva più il problema, perché era stata fatta la norma regionale, ed eccoci ritornati al punto di partenza: La Lega e Forza Italia, predicano bene e razzolano male, vogliono tutelare la salute dei cittadini, ma poi arrivati nei palazzi, concedono le deroghe per bruciare le stoppie di riso, tecnica arcaica, che non porta nessun beneficio al terreno e alla nostra salute. Quindi nel periodo tra il 1 novembre e il 31 di marzo dell’anno successivo, siamo di nuovo entrati nel caos. Fortunatamente " .

