"I ragazzi del Massacro" in scena agli Anacoleti

Da una Battaglia al Massacro. Si torna in Officina Anacoleti dopo un viaggio nella realtà virtuale per passare dalla follia violenta di un dittatore alla spietatezza umana con lo spettacolo “I ragazzi del Massacro”, una produzione Teatro Linguaggicreativi, scritto e diretto da Paolo Trotti, con Stefano Annoni, Diego Paul Gualtieri e Federica Gelosa, in scena venerdì 21 febbraio alle ore 21.

Lo spettacolo, fuori stagione, è parte di “Concentrica” – rassegna giunta alla sua quinta edizione ed organizzata in collaborazione con il Teatro della Caduta di Torino.

Tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, “I ragazzi del massacro” parla di violenza e di giustizia, quella giustizia difficile da trovare ma che diventa l’unica ancora di salvezza in un mondo fatto di insensata brutalità. Protagonista dello spettacolo è Duca Lamberti - personaggio creato dalla penna di Scerbanenco e presente in sue numerose opere noir – commissario ed ex-medico, radiato dall'Ordine per aver praticato un'eutanasia su una paziente in stato terminale, a cui viene affidata l’indagine sull’atroce omicidio di una giovane insegnante.

Undici allievi della scuola serale, tutti giovanissimi e con alle spalle una difficile esistenza, sono gli artefici dello spietato assassinio di una donna il cui unico obiettivo era quello di poter dare loro un futuro migliore attraverso la formazione e la cultura.

Una tragedia insensata, un atto di profonda crudeltà che però non convince del tutto il commissario Lamberti, incapace di arrendersi alle apparenze e desideroso di inoltrarsi in quella realtà oscura e nascosta in cui nessun altro è ha il coraggio di entrare.

Ed è così che, poco a poco, la verità viene a galla raccontando un pezzo di storia italiana - con le manifestazioni, le occupazione e gli scontri in piazza del ’68 - e descrivendo un omicidio che prende la forma dell’ipocrisia umana, pronta a sacrificare chiunque capiti a tiro in cambio di una comoda omertà.

Uno spettacolo sulla giustizia, della necessità di perseguire la verità anche quando tutti sono convinti del contrario, dell’importanza di un pensiero autonomo.

Una storia umana, che appartiene a tutta quell’umanità che crede che la verità sia un bene necessario e la giustizia una vittoria del genere umano contro la barbarie.

Lo spettacolo entra nelle pieghe dell’umanità dei personaggi, un mondo in cui nessuno è solo eroe o solo mostro, ma ognuno porta il suo conflitto dentro di sé.

Un conflitto continuo. Una città fredda. Un corpo martoriato. E undici colpevoli. Ma non tutto è ciò che sembra. O che è opportuno, politicamente, far sembrare.

Vincitore del bando “NEXT ed. 2018-2019 - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo” (progetto di Regione Lombardia), “I ragazzi del Massacro” ha debuttato al Teatro Franco Parenti di Milano a gennaio 2018.