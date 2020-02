Edisu, il presidente in visita a Vercelli

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella mattinata di lunedì il presidente Edisu Piemonte, Alessandro Sciretti, ha fatto visita al polo vercellese dell’Università del Piemonte Orientale e in particolare alle residenze destinate agli studenti. Ad accompagnarlo alcuni responsabili e funzionari Edisu dell’Upo e i consiglieri comunali Francesco Iacoi, Romano Lavarino, Franco Vercellino e Damiano Gioranna, che dal prossimo consiglio entrerà a far parte del gruppo consiliare della Lega.

Sono due le residenze universitarie di cui si dispone in città: Dal Pozzo (riservata ai borsisti) e Quintino Sella, dotate tra le altre cose di cucina, sala studio, sala relax e lavanderia. Come confermato, i tempi di attesa per i richiedenti domanda non si protraggono a lungo; nella maggior parte dei casi, infatti, i locali disponibili riescono a offrire una soluzione pertinente.

L’incontro è stato importante soprattutto perché segnale di un interesse attivo volto a migliorare la gestione dell’Ente e l’offerta proposta ai giovani. Siamo da sempre convinti che Vercelli debba e meriti di diventare una vera e propria città universitaria, capace di essere arricchimento per chi decide non solo un percorso di vita ma anche di investire una parte di essa in un luogo che può offrire molto in termini culturali e di crescita personale.

L’Università è un fiore all'occhiello per Vercelli e come amministratori comunali lavoreremo per maggiori sinergie con la città.