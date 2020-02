"Detto & fatto: così risistemo le piccole cose della mia città"

«Le mie domeniche preferite sono quelle in giro per il territorio; solo in macchina a cercare e vedere le piccole cose che si possono migliorare, per il decoro pubblico o l'incolumità dei cittadini». Racconta un capitolo - magari poco appariscente ma apprezzato dai cittadini - della sua attività di primo cittadino Paolo Tiramani e, attraverso alcune foto pubblicate sui social, spiega l'attenzione alle piccole cose che vuole caratterizzare l'azione amministrativa della sua giunta.

Dopo aver pubblicato le immagini, infatti, Tiramani annuncia: «Domani sarà tutto a posto. Tutte le segnalazioni sono ben accette».

Promessa mantenuta, come dimostrano le foto pubblicate il giorno successivo, in cui le zone che si presentavano in cattive condizioni ricompaiono pulite e sistemate.