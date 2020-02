Addio a Wanda Canna, protagonista della Resistenza in Valsesia

E' morta, a 98 anni, una delle ultime testimoni e protagoniste della guerra di LIberazione in Valsesia, Wanda Canna.

Era cresciuta in una famiglia antifascista, il padre Antonio era stato perseguitato dal regime. Insieme alla sorella Miliuccia e al fratello Beppe aveva partecipato alla Resistenza nelle file dei Garibaldini di Cino Moscatelli. Nata a Borgosesia il 3 ottobre del 1921, terza di sei fratelli, aveva lavorato nella Tessitura Lenot di Borgosesia e dal 1941, anno del matrimonio, alla Bozzalla e Lesna di Coggiola.

"La sua vita - ricorda un nota dell'Istituto Storico della Resistenza - è stata dedicata a testimoniare i valori della democrazia e della libertà. Una donna di grande temperamento e dignità. Le mandiamo un ultimo abbraccio".

Lucidissima, sempre presente alle commemorazioni, testimone con gli alunni e con quanti volevano capire quegli anni difficili, era stata tra i partigiani presenti alla visita in Valsesia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 2016. In quell'occasione aveva consegnato al Presidente una copia dei suoi preziosi diari che Mattarella aveva poi letto, inviando, alla donna, un biglietto di ringraziamenti che l'aveva molto commossa. «Ho ricevuto i suoi diari e ho potuto toccare da vicino ciò che lei ha fatto per la libertà», aveva scritto il Presidente all'anziana staffetta.