Sul Frecciarossa con un minimarket della droga nascosto addosso

Incuriositi dal comportamento di un giovane che, al loro passaggio, ha mostrato segnali di insofferenza, gli agenti della Polfer di Vercelli decidono di perquisirlo, scoprendo un minimarket delle droga nascosto negli abiti e nello zainetto.

Gli agenti della Polfer di Vercelli, durante un servizio di scorta a lunga percorrenza, su un treno Frecciarossa nella tratta Torino – Lecce, hanno arrestato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano di 29 anni residente nel foggiano.

In suo possesso sono state rinvenute 12 pasticche di tipo ecstacy, 33 confezioni in carta contenenti chetamina, per un peso di circa 12 grammi, una bustina contenente un paio di grammi di marijuana e 28 involucri contenenti sostanza da taglio per un peso complessivo di circa 10 grammi. Inoltre, il giovane, portava al seguito senza giustificarne il motivo un taglierino con lama di 7 centimetri, un coltellino della lunghezza complessiva di 12 centimetri e una chiave tripla in dotazione al personale delle Ferrovie dello Stato, nonché, nascosta insieme allo stupefacente, una banconota da 100 euro palesemente contraffatta.

Il foggiano è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e denunciato per possesso di armi da taglio e detenzione di banconota falsa; l’arresto è stato convalidato dal Gip ed è stato disposta l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La droga e gli oggetti che l'arrestato aveva al seguito sono stati sequestrati.