Schianto a Collobiano, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite, intorno alle 15,30 in un incidente avvenuto a Collobiano. Due auto si sono scontate lungo la Sp 23: una delle vetture, per l'impatto è poi finita fuori strada incastrandosi in un fosso a lato della carreggiata.

Sul posto, per i soccorsi, una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Vercelli, che si è occupata di mettere in sicurezza le auto e la zona, il personale del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi, ha portato al Dea dell'ospedale di Verclli i tre feriti e i Carabinieri per gli accertamenti di rito.