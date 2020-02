Autista di Motta de'Conti coinvolto in un incidentre a Casale

Un camionista di Motta de'Conti è stato coinvolto, per sua fortuna senza particolari conseguenze, in un incidente avvenuto nella zona industriale di Casale in via Brodolini. Lo scontro ha coinvolto l'autocarro Iveco condotto dal mottese e una Ford su cui viaggiava un automobilista di Novara che, rimasto lievemente ferito, è stato trasportato in ospedale dal 118. Agli agenti della Polizia Locale è invece affidata la ricostruzione della dinamica del sinistro.