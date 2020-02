Servizio navetta per il Veglione di Carnevale

Un servizio navetta per andare (e tornare) in tutta tranquillità al Veglione di Carnevale organizzato, sabato 22 febbraio, al Centro Vercelli Fiere di Caresanablot.

A proporre il servizio, nell'ambito della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione e promozione della salute e di stili di vita sani, è il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana che offre un'opportunità in più a quanti intendono partecipare al Veglione di Carnevale organizzato dagli Alpini Sezione di Vercelli.

Le corse di andata sono in programma dalle 22 alle 24 (ogni 30 minuti) con partenza da piazza Cesare Battisti, mentre il ritorno è previsto con modalità analoghe - una corsa ogni mezz'ora - tra l'1.30 e le 4. Anche in questo caso i passeggeri verranno fatti scendere in piazza Cesare Battisti.