Clamoroso all'Lg Trino: il vice presidente si dimette per protesta contro le decisioni arbitrali

Riceviamo e pubblichiamo.

La società LG Trino comunica che, a seguito dell’ennesima, grave, decisione arbitrale avversa che ha nuovamente condizionato l’esito di una gara della nostra prima squadra, il vice presidente, Gian Marco Aceto, ha deciso di gettare la spugna e rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto.

«In contrasto con l’ormai evidente disegno arbitrale finalizzato ad ostacolare la Società LG Trino, – scrive Aceto - rassegno le mie immediate e irrevocabili dimissioni dalla carica di vice presidente di codesta società. Mi riservo inoltre, dopo aver consultato il mio avvocato, di adire le vie legali nei confronti del direttore di gara della partita LG Trino - Borgaro Nobis, per avermi comminato una squalifica priva di fondamento e che ha danneggiato profondamente l’immagine mia personale e della società che rappresento con orgoglio».

Il rigore concesso alla squadra ospite, durante la gara di ieri, con conseguente espulsione del nostro giocatore Battista, e che ha costretto la squadra a giocare per due terzi della gara in inferiorità numerica, è stato solamente la punta di un iceberg che da troppo tempo ci vede coinvolti in negativo. A testimoniarlo vi sono le immagini, le riprese del nostro Ufficio Stampa, che testimoniano la mole di torti subìti nel corso di questo faticoso campionato.

Chiediamo solamente rispetto. Rispetto per una società che vanta 110 anni di storia e che ha fatto e fa tutt’ora la storia del calcio dilettantistico vercellese. Rispetto per i nostri dirigenti ed i nostri sponsor che con grandi sacrifici si prodigano ogni giorno per “fare calcio” anche in questa zona decentrata del Piemonte. Rispetto per i nostri tifosi, sempre corretti e festosi che mantengono viva la tradizione del tifo locale, portando il loro colore in tutti i campi della categoria.