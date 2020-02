Coralluzzo e Bassani non sono bastate

CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE – Quinta giornata di ritorno

Domenica 16.2.2020 a Castelnuovo Scrivia – Palestra Scuole Medie





B.C. Castelnuovo Scrivia - Pallacanestro Femminile Vercelli 58-49

(Parziali 11-7; 32-24; 47-38)





Tabellino: Bassani 10; Acciarino 5; Pollastro 9; Deangelis ; Ansu 8; Coralluzzo 13; Ronca; Bertelegni; Rey 2; Sarrocco ;Sara Leone 2; De Ciccio Allenatore Wannes Pomelari; aiuto allenatore: Andrea Congionti.





Non riesce ad avere continuità la Pfv che, dopo la bella prova casalinga di domenica scorsa contro Novara, toppa in trasferta contro le giovani del B.C. Castelnuovo Scrivia dalle quali è stata sconfitta per 58-49.

Le vercellesi sono purtroppo tornate ad avere una scarsa vena realizzativa, tirando con il 26% da due (14/52) 25% da tre (2/8) e 78% soltanto ai liberi (15/19), tanto che nei primi 10’ hanno saputo mettere a segno soltanto 7 punti contro gli 11 (anch’essi pochini in verità) delle avversarie.

Queste ultime, però, sono state brave ad aumentare le proprie percentuali nel secondo quarto (21-17), come del resto le ospiti, ed a raddoppiare il vantaggio, chiudendo a metà gara avanti per 32-24.

Questo divario di otto punti si rivelerà decisivo, poiché negli ultimi due quarti resterà pressoché invariato (+9 al 30’: 47-38) e la PFV riuscirà ad illudersi, solo per un attimo, rimontando ad inizio quarto periodo sino al 47-43, per poi spegnersi e subire le avversarie che ristabilivano le distanze sino al 58-49 finale.

Da sottolineare le prestazioni di Coralluzzo (13 p.ti e 4/4 da due) e Bassani (10 p.ti e 3 su 6 da due) che però non sono state sufficienti a vincere, anche in considerazione delle non buone condizioni di Pollastro (9 p.ti ma 1/13 da due e 1/3 da tre), Acciarino (5 pti e 1/7 da due), le cecchine abituali, ed Ansu (8 p.ti con 3 su 11 da due).

Il prossimo appuntamento per le ragazze di Pomelari sarà in casa, domenica prossima 23 febbraio, contro il fanalino di coda Basket VCO: inutile dire che in casa PFV si aspetta un nuovo riscatto.