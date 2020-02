Muore di dolore durante i funerali del marito

Il suo cuore non ha retto il dolore per la morte del marito con cui aveva condiviso una vita intera: durante il funerale, Maria Antonietta Vallana, 84 anni, ha avuto un malore e si è accasciata al suolo. Subito soccorsa dai presenti e in tempi brevissimi dal personale del 118 arrivato sul posto, non ha reagito ed è deceduta nonostante il tentativo di rianimazione. Teatro di questa vera e propria tragedia, consumatasi nel pomeriggio di oggi, la chiesa dei Domenicani ad Agognate, frazione dei Novara nei pressi del casello autostradale di Novara Ovest. Era in corso la celebrazione del funerale di Attilio Beltran, classe 1930, morto due giorni fa dopo una lunga malattia. Attilio e Maria Antonietta erano una coppia molto legata, a cui era mancata la gioia di un figlio: la mancanza di parenti vicini (i nipoti vivono a Roma e a Busto Arsizio) non aveva fatto soffrire loro la solitudine, perché sono sempre stati accompagnati da amici, molti dei quali erano presenti oggi all’epilogo straziante di una lunga storia d’amore.