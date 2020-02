Un incendio mette a rischio alcune case: Vigili del Fuoco al lavoro

Un incendio boschivo è arrivato a minacciare, nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, un'abitazione situata a Scopa, in località Piane Alte.

Per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona è stato necessario far intervenire tre mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo (Comando di Vercelli). Il rogo, che in una prima fase era stato contenuto dai residenti, è stato successivamente completamente estinto dal personale specializzato.

Successivamente si provvedeva alla bonifica dell'intera area coinvolta, operazione che si concluderà solo in serata. Sul posto, per gli accertamenti sull'ordine del rogo, sono intervenuti anche i Carabinieri di Varallo.