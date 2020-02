La Mokaor torna alla vittoria

Torna alla vittoria la Mokaor che a Chieri conquista i tre punti in palio.

Dopo due sconfitte consecutive, la Mokaor aveva l’obbligo di ribaltare il trend negativo, in modo da risalire le posizioni della classifica.

Ed infatti le bicciolane rispettano il pronostico vincendo la gara meritatamente per 3-0.

La partita ha visto la Mokaor sempre attenta dimostrando anche di avere carattere soprattutto nel secondo set vinto ai vantaggi.

Nel primo set le bianconere schierano Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi Libero.

La Mokaor inizia bene e senza rischiare nulla, ma giocando in modo semplice, conquista la frazione per 25/13.

Nel secondo periodo le vercellesi vanno sotto sino al 10/17 pur poi ribaltare la situazione nel finale arrivando a conquistare il set per 27/25.

Il terzo periodo non ha storia, con la Mokaor che parte con un vantaggio di 8/0, per poi concludere l’incontro con un 25/17 a proprio favore.

In doppia cifra la solita Leotta con 19 punti e Zambotti con 11, ma sono da elogiare anche le altre attaccanti che hanno ottenute percentuali di positività importanti.

Un elogio particolare va a Laura Lupo che schierata in battuta nel match point del terzo set ha seguito alla lettera le indicazioni del mister ottenendo il 25° punto con un bellissimo ace.

Il prossimo incontro per la Mokaor è previsto sabato 22 febbraio alla Bertinetti dove alle ore 18.00 saranno di scena cuneesi del El Gal Alba

La Mokaor è chiamata a vendicare la sconfitta per 3-0 patita nel girone d’andata.



IN VOLLEY PIEMONTE - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 0-3 (13/25 25/27 17/25)

Bertolone (9), Borrini (3), Patrucco, Mossetti(6), Leotta(19), Fenoglio, Paggi L1, Breda (L2), Zambotti(11), Bertinazzi (7), Lupo Laura (1), Prinetti. Allenatori Gherardi-Vigliani