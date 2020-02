Pro Vercelli sotto di un gol dopo 45'

Pergolettese-Pro Vercelli 1 - 0

Marcatori: Bortoluz (P) su rigore al 5';

Ammoniti; Azzi, Comi, Auriletto della Pro Vercelli; Agnelli della Pergolettese;

Formazioni:

Pergolettese: Ghidotti; Brero, Bakayoko, Lucenti, Villa; Agnelli, Duca,Manzoni; Morello, Ciccone; Bortoluz.

A disposizione: Romboli, Malcore, Franchi, Russo, Roma, Ferrari, Canessa, Faini, Coly, Buffonge, Sbrissa, Donarini. All. Albertini.

Pro Vercelli: Saro; Auriletto, Masi, Carosso; Azzi, Graziano, Bani, Varas, Iezzi; Rolando, Comi.

A disposizione: Moschin, Erradi, Petrovic, Sportelli, Mal, Della Morte, Volpe, Emmanuello, Barbini, Romairone, Franchino, Merio. All. Gilardino.

Arbitra l'incontro Simone Galipò della sezione di Firenze

Primo tempo

Ripartenza della Pergolettese, Morello atterrato da Grazianio. Rigore per i padroni di casa. Dagli 11 metri Bortoluz trafigge Saro, Pergolettese 1 Pro Vercelli 0 al minuto 5. Gara subito in salita per i bianchi.

Punizione di Varas, testa di Rolando che spizza sul fondo, però.

Altra punizione con un sinistro a rientrare di Bani, destinato al sette, para il portiere Guidotti, bello il gesto tecnico del giovane mediano.

Cross dalla sinistra di Iezzi per la testa di Comi anticipato di un soffio da Bakayoko.

La Pro Vercelli attacca di più ma con poca lucidità. Poca precisione soprattutto nell'ultimo passaggio.

Punizione di Varas, testa di Masi, parata-miracolo di Ghidotti, è il minuto 20.

Corner di Bani, testa di Comi sul fondo, ma di poco.

Pergolettese pericolosa nelle ripartenze.

Occasionissima per Varas che si fa murare un tiro, solo davanti a Ghidotti. Siamo al minuto 36. Ammonito Comi.

Tiro di Graziano ribattuto (al limite) con una mano, probabilmente involontario.

Azzi, Varas e Rolando non riescono a superare le rispettive marcature, Comi è troppo isolato, nella Pro Vercelli brillano solo Bani (una sorpresa) e Iezzi: troppo poco.

Ammonito Auriletto, salterà il derby.