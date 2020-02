Pro Vercelli, le pagelle con la Pergolettese

SARO

AURILETTO

Una buona gara, il 3-5-2 si conferma il miglior modulo per la fase difensiva di questa Pro: 6,5





MASI

Bene in cabina di regia della difesa, bene nelle proiezioni. Sfiora un gran gol e fa un gran salvataggio: 7





CAROSSO

Una sicurezza: 7





AZZI

Giornata no: 5





GRAZIANO

Una gara tutto sommato anonima: 5,5





BANI

Ha dimostrato che può giocare, e bene, nel ruolo di centromediano: 6,5





VARAS

Gioca a sprazzi, buone giocate alternate a... un po' di casino: 5,5





IEZZI

Il migliore a centrocampo, sia a destra che a sinistra difende e affonda. (Gli manca la discesa devastante con cross dal fondo, però). E comunque: 7





ROLANDO

Bravo nei triangoli stretti, un po' meno nelle penetrazioni: 5,5





COMI

Lotta, va vicino al gol. Forse meritava di restare in campo: 6,5





VOLPE

Prova poco convincente: 5





EMMANUELLO

Una sassata che finisce sulla traversa, qualkche bol tocco, ma si vede che non è ancpora al 100 per cento: 6





PETROVIC

Freddo come il ghiaccio quando trasforma il penalty, è un centravanti potente e possente e con i piedi buoni, un po' lento però: 6,5





DELLA MORTE

Si mangia il gol del possibile 2 a 1. Troppo pochi i munti per una valutrazione: n.g.





ERRADI: n.g.





GILARDINO

La Pro, oggi, ha creato più occasioni da gol degli avversari – e qui ci siamo – ma non ha partorito un gioco convincente. Sui cambi. Bani e Comi non stavano giocando male, è però vero che Petrovic non ha giocato male, anzi, e che il centrocampo di qualità ma con poca interdizione (Graziano, Emmanuello, Vargas) poteva portarci alla vittoria correndo 'però dei rischi. Se Vargas o Della Morte avessero segnato diremmo ora che i cambi erano azzeccati. Comunque: 6