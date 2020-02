Mercatone Uno, manager assolti dall'accusa di bancarotta fraudolenta

Assolti i manager di Mercatone Uno a processo per il reato di bancarotta fraudolenta che avrebbe portato al crac dell'impero del mobile. La procura aveva chiesto condanne per tutti, ma il giudice del tribunale di Bologna ha assolto i vertici. Sei gli impuntati che secondo la Guardia di Finanza tra il 2005 e il 2013 avrebbero effettuato diverse operazioni societarie per depauperare l'azienda. Tra gli stabilimenti che hanno chiuso c'è anche quello di Biella e, vicino a noi, quello di Romagnano Sesia. Adesso si apre uno spiraglio: il blocco di immobili novarese è in mano al curatore. E' arrivata un'offerta per rilanciare l'attività; proprio per questo la cassa integrazione è stata allungata di qualche mese.