"Aziende che danno lustro alla città"

«Grazie perché realtà come le vostre fanno bene al territorio e danno lustro alla nostra città»: con queste parole il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, ha salutato i titolari di Tessitura di Crevacuore S.p.a. e Effe2 Studio e Confezioni S.r.l., le due grandi aziende operanti sul territorio borgosesiano che sabato mattina sono state premiate i Comune per essere state individuate come eccellenze piemontesi nell’ambito di un’importante indagine sulle imprese manifatturiere del Piemonte Orientale, organizzata dall’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con òa società di revisione KPMG.

Entrambe le aziende operano nel settore tessile, e sono conosciute a livello internazionale: la Tessitura di Crevacuore, fondata nel 1946, è specializzata nella produzione di tessuti per il prêt-à-porter femminile, maschile e d’alta moda, caratterizzata dal forte legame con l’antico “saper fare” della tradizione tessile locale. Nata nel 1982, anche la Effe 2 Studio e Confezioni è punto di riferimento per maison di fama internazionale ed è specializzata nella confezione di capi di abbigliamento per conto di affermati brand.

A ritirare il riconoscimento del Comune, per la 2Effe Studio e Confezioni c’erano i coniugi Fontanella, fondatori dell’azienda, con la figlia Laura. Per la Tessitura di Crevacuore c’erano Marco Rinaldi e Michele Pizzi, rispettivamente figlio e nipote dei fondatori dell’azienda, Vittorio Rinaldi e Giovanni Vietti.

«L’11 dicembre nell’aula magna del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa di Novara si è tenuto un convegno relativo alle potenzialità del tessuto imprenditoriale piemontese – spiega il sindaco - e sono state premiate le migliori performance in termini di redditività, crescita e solidità. Tra queste meravigliose realtà c’erano le due aziende della nostra città che noi stamattina abbiamo voluto ricevere in Comune per ringraziarle in quanto simboli importanti di Borgosesia nel mondo: sono realtà che danno lavoro a decine di persone, fatturano milioni di euro e portano avanti la grande tradizione manifatturiera che contraddistingue la nostra terra fin dalla metà dell’Ottocento. E’ con grande orgoglio e immenso piacere dunque – conclude dunque Paolo Tiramani - che abbiamo voluto consegnare ai titolari di queste aziende una targa, espressione della riconoscenza del territorio per il loro prezioso lavoro».