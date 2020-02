"Santhatesi dal grande cuore: quasi 7mila euro per i bimbi di Sylla"

Una Santhià generosa e solidale si è stretta ai tre figlil di Slla Ajayi, la donna di 49 anni morta in un tragico incidente stradale a San Germano.

Sabato si sono svolti i funerali della donna, che dopo aver abitato a Santhià si era trasferita a vivere a Carisio, ma che aveva mantenuto stretti legami con la cittadina dove i figli andavano a scuola. E Santhià, attraverso lo Sportello da famiglia a famiglia si è mobilitato per offrire un aiuto, almeno materiale, ai bimbi rimasti senza mamma.

A rendere noti i risultati della raccolta fondi è il sindaco Angelo Cappuccio che, attraverso i social, spiega che "Per la famiglia di Sylla sono stati raccolti 6.921 euro. L'intero ricavato sarà consegnato alla famiglia la prossima settimana. I fondi raccolti riusciranno ad accompagnare un percorso che si prospetta lungo e faticoso, specie per i 3 bambini. Grazie innanzitutto ai tanti santhiatesi e non solo santhiatesi che hanno scelto di devolvere, grazie a Claudia Ulliana, assistente sociale che ha coordinato lo sportello, grazie all' Istituto Comprensivo di Santhià, grazie alla Parrocchia di Santhià".

La donna ora risposerà nel cimitero di Santhià, cittadina che oggi ha "adottato" i suoi bambini. Sull'incidente che è costato la vita alla donna la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo: l'ipotesi di reato è omicidio stradale.