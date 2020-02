Un bimbo è stato investito, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio a Cigliano.

Secondo le prime informazioni si tratta di un bimbo di soli 5 anni, urtato da una vettura mentre era a spasso con il papà in corso D'Annunzio. Sebbene l'auto procedesse a bassa velocità, le condizioni del piccolo sarebbero purtroppo gravi.

Soccorso dal 118 e valutato come codice rosso, il bimbo è stato ricoverato in ospedale a Chivasso per le cure del caso.