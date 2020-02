Due incidenti in pista: giornata di lavoro per il 118

Due incidenti sulla neve in Valsesia nell giornata di domenica. All'Aalpe di Mera un uomo di 65 anni, dopo essere caduto nel corso di una discesa, ha riportato un trauma cranico che ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il ricovero in Neurochirurgia all'ospedale Maggiore di Novara. Le sue condizioni sono state monitorate dai sanitari e, per fortuna, si escludono, al momento, complicazioni.

E' stato invece troasporto all'ospedale di Ponderano un uomo di 51 anni che stava sciando ad Alagna: dopo essere caduto in pista ha riportato fratture a una gamba. L'uomo è stato soccorso, messo in sicurezza e trasportato in ospedale dal personale del 118: anche nel suo caso sono escluse complicazioni.