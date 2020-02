Una serata su Sport e disabilità

Si è tenuta lunedì 10 febbraio la riunione del Rotary Club Viverone Lago alla presenza del Governatore del Distretto 2031 Giovanna Mastrotisi.

Il presidente del club Massimo Calliera ha voluto dedicare la serata alla Commissione distrettuale Sport e Disabilità presieduta dalla socia Milly Cometti, che ha spiegato obiettivi e funzioni di un organo che ha come scopo l’incentivazione e la messa in rete di progetti che tendono, attraverso lo sport, a favorire inclusione delle persone con disabilità. Relatori della serata Giancarlo Amberti componente commissione e direttore provinciale di Torino Special Olympics e Carlo Cremonte direttore regionale che hanno presentato il progetto “Road to Torino 2025”.

Il Rotary Club Viverone Lago in questi anni si è sempre distinto in progettualità concrete, che hanno visto i soci collaborare per diffondere una cultura della disabilità, che ne riconosca i diritti e favorisca esperienze socializzanti e gratificanti attraverso lo sport. Nutrita la partecipazione dei presidenti dei club service del territorio che hanno potuto visionare i molteplici progetti che necessitano di un impegno di volontariato da parte dei soci. Il direttore Regionale di Special Olympics Carlo Cremonte ha illustrato il cammino che porterà la Regione Piemonte ad organizzare i Mondiali invernali 2025 passando dall’organizzazione dei Giochi Regionali Estivi che si terranno dall’8 al 10 maggio 2020 a Torino e che vedranno impegnati oltre 500 i partecipanti nelle gare di atletica, nuoto, bocce, bowling, tennis, ginnastica ritmica, calcio unificato, volley unificato, flag rugby unificato ed equitazione. Questo appuntamento regionale sarà anche una tappa di avvicinamento verso i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, che si terranno sempre nel capoluogo piemontese nel luglio del 2021, con l’arrivo di 3500 atleti da tutta Italia per cimentarsi nelle 16 discipline in programma.

Anche Vercelli sarà al centro di un evento nazionale che si terrà dal 24 al 26 aprile dedicato al basket unificato che vedrà scendere in campo 130 atleti in rappresentata di 13 regioni.Special Olympics è un programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Le attività sportive, praticate insieme a chi possiede pari abilità, consentono a queste persone di migliorare la qualità della vita, mettendole in condizione di raggiungere il massimo dell'autonomia possibile. Obiettivo non è solo affermare pienamente il valore dello sport quale strumento relazionale, abilitante, sociale, ma anche approfondire le metodologie didattiche ed educative per agevolare l’integrazione delle persone con disabilità, al fine di incrementarne le capacità individuali e favorirne la piena integrazione nella società.Queste manifestazioni sono organizzate con l’aiuto di volontari che da anni operano nel movimento, ma è necessaria la collaborazione di tutti per offrire agli atleti ospitalità calorosa e momenti di sport per tutti.