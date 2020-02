Il silenzio dei Templari a Vercelli

Col loro silenzio creano scompiglio. Così recita il sito dei Templari Cattolici D’Italia, ed effettivamente ai vercellesi, il gruppo di circa settanta membri che sabato mattina hanno visto per le loro strade, di scompiglio ne ha creato molto.

Ordinati, allineati, ma soprattutto silenziosi!

In occasione del loro ultimo ritiro interpriorale presso l’Abbazia di Chiaravalle (PC), i Templari hanno deciso fare una notevole deviazione e di giungere a Vercelli per dare una testimonianza di fede. Hanno così partecipato alla santa messa officiata da Don Gianmario Isacco presso la Basilica di Sant’Andrea, dedicandola alla memoria del vercellese Enzio Candellone. Dopo la funzione, Templari hanno portato in processione le reliquie di San Bernardo da Chiaravalle per il centro cittadino.

I vercellesi che si sono imbattuti nel corteo sono rimasti colpiti dal caratteristico silenzio che i Templari Cattolici D’Italia applicano nelle loro “Camminate Silenziose per la Fede”.

I punti fondamentali dell’itinerario di questo pellegrinaggio non sono state solo le maggiori chiese vercellesi, ma i Templari hanno sfilato davanti al municipio ed all’arcivescovado per ringraziare dell’ospitalità. Ovviamente, prima di tornare in basilica non hanno potuto esimersi dall’eseguire una breve sosta in duomo per dedicare qualche preghiera alla comunità vercellese.

I Templari Cattolici D’Italia partecipano frequentemente agli eventi cittadini e la recente costituzione di una commanderia vercellese, sono insomma una presenza anche sul nostro territorio. Chiunque voglia sapere qualcosa di più su questa realtà può comunque visitare il sito www.templarioggi.it