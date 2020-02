Sonora sconfitta per le Under 13 della PFV

CAMPIONATO UNDER 13

Girone di qualificazione - Girone A

5^ GIORNATA DI ANDATA

Sabato 15 febbraio 2020 – a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli “Fondazione Candido Cannavò” 32

Arona Basket 54

(parziali: 1-19: 7-34; 19-46)





Tabellino PFV: Adylosa 2; Bari , Giuliani 2; Roggero 14, Rulli ; Dikrane 2; Dipace 8; Torazzo. Haxhiasi Nicosia 4; Francese ; Rizzato .Istr.: Adriana Coralluzzo;





Altra sonora sconfitta casalinga per l’Under 13 della PFV “Fondazione Candido Cannavò” che cedono letteralmente le armi all’Arona Basket per 32-54. Va detto che le vercellesi non erano esattamente al completo e che la squadra avversaria era diversa nell’organico da quella agevolmente battuta, poco tempo fa in trasferta, nella fase di Coppa Piemonte.

Al di là di queste considerazioni, però, le giovani di Adriana Coralluzzo sono scese in campo decisamente con il piede sbagliato e sono apparse sin dalle prime battute oltremodo smarrite ed inconcludenti, cosicché il primo quarto finiva con un parziale di 1-19 che, se non ufficialmente, almeno di fatto chiudeva subito la gara, posto che a questi livelli è assai raro veder recuperare 18 punti di svantaggio. Nel secondo periodo la musica non cambiava e lo score a metà gara era 7-34. Nella ripresa si vedeva nelle vercellesi qualche segno di risveglio (12-12 il parziale), ed al 30’ il divario (pesante) restava sempre a -27 però sul 19-46. Negli ultimi 10 minuti le padrone di casa mettevano a segno 13 punti contro 8, mentre, stante il divario ormai incolmabile, le lacuali si limitavano ad amministrare il risultato che, alla fine, era di 32 a 54 per le ospiti.