"Parco Camana, non ci sono piante a rischio"

"Non sono state rilevate piante a rischio di caduta in parco Camana". Lo afferma, in una nota diffusa nel pomeriggio di sabato, il presidente del Consiglio comunale Giancarlo Locarni, in riferimento ai cartelli che, da una decina di giorni, sono stati affissi alle porte d'ingresso del parco.

Nell'avviso si legge che "In caso di vento o temporali si invita a non utilizzare il parco al fine di evitare di incorrere in pericoli derivanti dall'eventuale caduta di rami o tronchi d'albero".

"Si tratta solo di un’informativa - precisa Locarni - quale buona norma di comportamento da tenersi in presenza di piante ad alto fusto. Più precisamente un chiarimento di carattere precauzionale per dare informazione agli utenti del parco che diversamente potrebbero sottovalutare rischi causati da avverse condizioni meteorologiche".