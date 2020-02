Scende dall'auto e viene travolto e ucciso. Morto un 29enne

Dramma all'alba sull'autostrada Torino-Milano. Nella zona di Settimo Torinese, infatti, ha perso la vita un uomo di 29 anni travolto e ucciso appena sceso dalla propria automobile.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura era rimasta coinvolta in un lieve incidente e la sfortunata vittima si stava apprestando a controllare i danni riportati. Proprio in quel momento però, lungo le corsie che portano nella direzione del capoluogo lombardo, un altro mezzo è sopraggiunto e lo ha investito, uccidendolo.

Erano le 5.30 quando è scattata la macchina dei soccorsi e sul luogo sono arrivati anche i sanitari del 118. Purtroppo, per il 29enne non c'è stato nulla da fare. Altre due persone sono rimaste ferite, non gravemente.