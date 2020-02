Pettinengo: tenta di strangolare la moglie, 80enne in arresto

Ha tentato di strangolare la moglie a mani nude, ma le urla strazianti di richiesta d'aiuto della donna sono state sentite da un vicino che intervenendo immediatamente, le ha salvato la vita.

Protagonista del terribile episodio un uomo di circa 80 anni, residente a Pettinengo che, forse colto da un raptus di follia, ha cercato di uccidere la consorte ultra 70enne stringendole con forza le mani al collo.

Il fatto si è verificato nella mattinata di giovedì 13 febbraio nell'abitazione di residenza dei coniugi. Il biellese è stato arrestato dai Carabinieri di Bioglio e di Cossato intervenuti a seguito della chiamata di soccorso dello stesso vicino di casa. Ora si trova ricoverato in una stanza dell'ospedale di Ponderano piantonato dai militari, in attesa della convalida del fermo. Per lui l'accusa sarebbe di tentato omicidio. La moglie è stata trasportata anch'essa al nosocomio cittadino e dopo essere stata visitata, i medici le avrebbero riscontrato lesioni e ematomi giudicati guaribili in una ventina di giorni.

A distanza di otto giorni il Biellese è nuovamente protagonista di un altro grave fatto di cronaca, un nuovo caso di tentato omicidio da parte di mariti nei confronti delle proprie conviventi.