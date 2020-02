Mokaor Salus: vittoria al tie break con l'Occimiano

Bella vittoria delle Under 18 della Salus, che martedì hanno superato al tie break la formazione di Occimiano negli ottavi di finale del Campionato interprovinciale.

La gara è stata molto combattuta con la Salus che in vantaggio per 2-0 si è fatta raggiungere dalle avversarie sul 2-2 per poi conquistare la vittoria al tie break per 15/8.

Patrucco e compagne hanno giocato molto bene nei primi due periodi ( vinti per 25/12 e 25/22 ), per poi perdersi nelle altre due frazioni ( persi per 25/12 e 25/17 ), a causa anche dei troppi errori concessi alle ospiti.

Per fortuna poi la Salus nell’ultimo set ritrova coraggio e convinzione non lasciando scampo all’Occimiano superato alla fine per 15/8.

La gara di ritorno è prevista per domenica 23 Febbraio ad Occimiano alle ore 18.00.

La Mokaor dovrà imporsi con ogni risultato a proprio favore, per poter approdare ai quarti di finale.

Una sconfitta per 3-0 o 3-1 eliminerà la Salus, mentre il 3-2 a sfavore porterà le bicciolane a disputare il golden set.



CAFFE’ MOKAOR SALUS – OCCIMIANO 3-2 (25/12 – 25/22 – 12/25 – 17/25 – 15/8).

Caffè Mokaor Salus: Barberis Blanca, Lupo Greta, Lupo Laura, Prinetti Marta, Pizzato Greta, Fenoglio Francesca, Patrucco Zoe, Vercellone Chiara, Trasente Laura, Breda Serena (L1). Remus Francesca (L2).

All. Luca Gherardi-Sergio Vigliani