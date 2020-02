Furti nelle cantine, quattro arresti (tra cui due minorenni)

Sorpresi a rubare nelle cantine di uno stabile quattro uomini sono finiti in manette e un quinto è stato denunciato per furto aggravato. Si tratta di tre minorenni e due maggiorenni tutti italiani finiti nei guai nella notte di giovedì.

A notare cinque persone che avevano asportato alcuni oggetti dalla cantina di un'abitazione è stato un agente della Squadra Volante, libero dal servizio, ha contattato la Sala Operativa della Questura.

Immediatamente sono giunti sul posto due equipaggi della Squadra Volante che sono riusciti a fermare i giovani i quali, alla vista degli operatori, avevano cercato di nascondersi rannicchiandosi tra le auto in sosta, cercando di disfarsi della merce sottratta precedentemente.

Sottoposti a perquisizione, su uno di loro è stata trovata una chiave rivelatasi, successivamente, quella utilizzata per l’apertura del cancello del cortile all’interno del quale è ubicata la cantina. A quel punto gli agenti hanno acquisito un video nel quale si potevano osservare due giovani intenti ad aprire il cancello del cortile e, successivamente altri tre ragazzi uscire con oggetti in mano. Accompagnati in Questura i fermati sono stati e, a carico di quattro di loro, sono anche emersi numerosi precedenti penali per reati di violenza e contro il patrimonio.

Nel contempo, gli agenti della Questura hanno la merce asportata (uno stereo, alcuni televisori e lettori dvd) del valore di circa mille euro, restituendola al legittimo proprietario. I due maggiorenni e i due minorenni sono stati arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato e accompagnati alla locale casa circondariale e all’istituto penale per minorenni di Torino in attesa dell’udienza di convalida che avveniva il giorno succesivo. Il terzo minorenne veniva denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato.