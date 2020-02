Droga in auto e a casa: in manette un 55enne

Un uomo in manette e 93 grammi di marijuana sequestrati, nella giornata di mercoledì, dai Carabinieri di Gattinara.

A tradire lo spacciatore, un 55enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato il nervosismo dimostrato, durante un controllo stradale. Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, che appariva molto nervoso, i Carabinieri hanno deciso di perquisire l'uomo, trovandolo in possesso di un involucro contenente 2 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire in camera da letto, ulteriori 90 grammi della medesima sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato e T.S., già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nella mattinata di giovedì è stato tradotto innanzi al Tribunale di Vercelli per il processo per direttissima.