La conferma della Magna Carta

In contemporanea con la mostra fotografica "Sant'Andrea nelle immagini dal 1900 ai giorni nostri", La Rete propone una relazione di Paola Lamberti sulla riedizione della Magna Carta incentrata sul ruolo determinante del Cardinale Guala Bicchieri nell’intricato e instabile scenario geopolitico di quel tempo, preceduto da almeno dieci anni di scontri tra i Baroni, il Re d’Inghilterra e il Papa.

"Ripercorreremo le tappe del percorso che ha portato alla firma della Magna Carta, alla pace in Inghilterra dilaniata dalla guerra civile e saranno raccontati i luoghi delle battaglie cruciali e le storie di tutti i personaggi che hanno contribuito al fondamentale momento storico a fianco dell’intraprendente ed accorto negoziatore, l’abilissimo Cardinal Guala Bicchieri - spiegano da La Rete - L’importanza storica della Magna Carta consiste nel fatto che, per la prima volta nella storia umana, veniva riconosciuta l’inviolabilità dei diritti individuali rispetto a ogni arbitrio di potere, intaccando quindi l’assoluto e teocratico (cioè avuto per volontà di Dio) potere del Re".

L'appuntamento è domenica 16 febbraio 2020 alle 17 nella Sala delle Cinquecentine del Museo Leone a ingresso libero.